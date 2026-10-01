СМИ раскрыли реальную обеспеченность ВСУ дронами средней дальности

WSJ: ВСУ лишь на 14% обеспечены нужными им дронами средней дальности

Силы беспилотных систем украинской армии только на 14% обеспечены нужными им дронами средней дальности, пишет газета Wall Street Journal.

Самой серьезной проблемой для Киева, как указано в публикации, остается обеспечение ВСУ вооружением. «У сил беспилотных систем в наличии только 14% необходимых им дронов средней дальности», - утверждается в статье, которая ссылается на представителя ВСУ из этого рода войск.

В конце сентября Владимир Зеленский признался, что из-за дефицита оборонного бюджета в размере 27 млрд долларов у украинской армии в первом квартале наступающего года будут проблемы с поставками дронов.

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