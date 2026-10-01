Сокращение контингента: Чехия уменьшит военное присутствие на востоке НАТО

Сенат Чешской Республики утвердил предложение правительства о сокращении максимальной численности национального военного контингента, направляемого для несения службы на восточном фланге НАТО. В течение следующих двух лет лимит военнослужащих составит 1600 человек, что на 400 солдат меньше ранее установленной квоты.

Министерство обороны Чехии обосновало данное решение соображениями бюджетной экономии и оптимизацией расходов на зарубежные оборонные миссии. Чешские подразделения сохранят присутствие в составе многонациональных боевых групп в Словакии, Польше, странах Балтии, а также в Венгрии, Румынии и Болгарии, но с более компактным штатом.

В военном ведомстве подчеркнули, что понижение планки не ослабит общие оборонительные обязательства Праги перед европейскими союзниками. Решение отражает стремление властей сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации собственной армейской инфраструктуры внутри страны.

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