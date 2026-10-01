Состояние стабильное: врачи следят за выжившей после казни в Теннесси

Стало известно о самочувствии американки после двух смертельных уколов

Стало известно о текущем состоянии здоровья единственной в штате Теннесси приговоренной к высшей мере наказания женщины Кристы Пайк, выжившей после двух смертельных инъекций во время сорванной процедуры казни. В настоящее время 50-летняя заключенная находится в палате интенсивной терапии тюремного госпиталя, ее жизненные показатели стабилизированы, а угроза внезапной остановки дыхания миновала.

Медицинский персонал клиники сообщает, что пациентка находится в полном сознании и способна самостоятельно дышать, несмотря на полученную высокую дозу сильнодействующих седативных и миорелаксирующих препаратов. Врачи продолжают непрерывную детоксикационную терапию и кардиомониторинг для предотвращения отсроченного токсического поражения внутренних органов.

Адвокаты осужденной, получив доступ к обновленным медицинским картам, готовят экстренное судебное ходатайство о недопустимости повторного введения летальных смесей из-за перенесенных клиенткой физических страданий. До окончания клинического обследования и расследования причин сбоя протокола власти штата запретили любые дальнейшие следственные и исполнительные действия в отношении женщины.

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