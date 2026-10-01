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Политика 1327

США могут возобновить удары по Ирану или заключить сделку

Белый дом готовится решить судьбу дальнейших действий против Ирана

Белый дом готовится решить судьбу дальнейших действий против Ирана
Сгенерировано нейросетью Copilot / Юлия Широбокова

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время определится с дальнейшими действиями в отношении Ирана. По его словам, американская сторона должна выбрать между возобновлением ударов и заключением сделки с Тегераном.

Журналисты в Белом доме спросили Трампа о том, каким образом США намерены договариваться с Ираном. Американский лидер в ответ заявил, что Вашингтону предстоит принять решение, подразумевая возможность как военного сценария, так и соглашения.

Трамп добавил, что времени на принятие решения остается мало и ситуация должна разрешиться в ближайшее время. При этом он не уточнил конкретные условия возможной сделки с Тегераном.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов между США и Ираном при посредничестве Катара. По данным Reuters, стороны обсуждают предложения по прекращению конфликта и восстановлению судоходства через Ормузский пролив, однако пока не пришли к соглашению.

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Автор:
Дональд Трамп США Вашингтон Иран Катар