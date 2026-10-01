США могут возобновить удары по Ирану или заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время определится с дальнейшими действиями в отношении Ирана. По его словам, американская сторона должна выбрать между возобновлением ударов и заключением сделки с Тегераном.

Журналисты в Белом доме спросили Трампа о том, каким образом США намерены договариваться с Ираном. Американский лидер в ответ заявил, что Вашингтону предстоит принять решение, подразумевая возможность как военного сценария, так и соглашения.

Трамп добавил, что времени на принятие решения остается мало и ситуация должна разрешиться в ближайшее время. При этом он не уточнил конкретные условия возможной сделки с Тегераном.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов между США и Ираном при посредничестве Катара. По данным Reuters, стороны обсуждают предложения по прекращению конфликта и восстановлению судоходства через Ормузский пролив, однако пока не пришли к соглашению.

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