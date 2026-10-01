США перенаправили 125 торговых судов в рамках блокады Ирана

Американские военные с момента возобновления морской блокады Ирана в июле перенаправили 125 коммерческих судов. Об этом 30 сентября сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В командовании заявили, что перенаправление судов проводится для обеспечения соблюдения введенной Вашингтоном блокады. Ранее CENTCOM сообщал, что после возобновления операции 14 июля американские силы контролируют морское сообщение с иранскими портами.

Блокада вводилась против судов, следующих в иранские порты и выходящих из них. По данным CENTCOM, к 25 сентября американские силы уже перенаправили 122 коммерческих судна, после чего их число увеличилось до 125.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около 20% мировых объемов нефти и значительная часть торговли газом, остается важнейшим маршрутом для международных поставок энергоресурсов.

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