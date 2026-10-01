США провели учения по поиску слабых ядерных взрывов

Национальное управление ядерной безопасности США сообщило о проведении опыта, направленного на выявление взрывов малой мощности. Работы выполнялись в тоннеле Р на Невадском национальном полигоне безопасности. Специалисты применили химические заряды и радиоактивные трассеры, чтобы затем проверить научные модели и отточить алгоритмы, используемые Вашингтоном для распознавания ядерных взрывов.

Главная задача — расширить возможности страны по фиксации так называемого развязанного взрыва. При обычном, связанном, подземном испытании устройство опускают глубоко в скважину, где оно плотно соприкасается с породой, и сейсмический сигнал получается более заметным. В развязанном варианте заряд подрывают в большой подземной полости, поэтому след взрыва оказывается слабее.

Для замеров задействовали множество современных приборов: акселерометры, сейсмометры, электромагнитные и инфразвуковые датчики, устройства для отбора проб трассеров, а также метеорологическое оборудование.

Руководитель NNSA Брэндон Уильямс связал этот опыт с политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, для выявления ядерной деятельности нужны ядерные компетенции, а такие эксперименты обеспечивают Америке превосходство в обнаружении. Уильямс отметил, что команда Трампа ясно дала понять: США будут действовать с позиции силы, а американские инновации не обойти. Он назвал проведённую работу чётким сигналом — при нынешней администрации страна не допустит, чтобы её превзошли.

За год до этого Трамп объявил, что США вернутся к ядерным испытаниям «на равноправной основе». Он пояснил, что не хочет оставлять Соединённые Штаты единственным государством, которое не проводит таких проверок. По его словам, испытания идут в России и Китае, хотя там об этом не говорят, а также в Северной Корее и Пакистане. Трамп заявил, что США тоже будут испытывать, раз это делают другие.

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