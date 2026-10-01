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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 923

Стало известно о перехвате дронов и баллистических ракет хуситов над Саудовской Аравией

Арабская коалиция сообщила о перехвате ракет хуситов над Саудовской Аравией

Арабская коалиция сообщила о перехвате ракет хуситов над Саудовской Аравией
Фото: Osamah Yahya/dpa/Global look press

Коалиция во главе с Саудовская Аравией сообщила о перехвате дронов и ракет поддерживаемых Ираном хуситов над несколькими городами королевства.

Соответствующее заявление представитель объединенных сил Турки аль-Малики сделал в публикации в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно опубликованному сообщению, коалицией были перехвачены четыре дрона хуситов над южным саудовским городом Хамис-Мушайт, а также две баллистических ракеты над Хамис-Мушайтом и Джизаном.

Аль-Малики указал, что коалиция продолжает принимать и внедрять оперативные меры, направленные на борьбу с хуситами.

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Автор:
Иран Саудовская Аравия Йемен
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня