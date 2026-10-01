Стало известно о перехвате дронов и баллистических ракет хуситов над Саудовской Аравией

Арабская коалиция сообщила о перехвате ракет хуситов над Саудовской Аравией

Коалиция во главе с Саудовская Аравией сообщила о перехвате дронов и ракет поддерживаемых Ираном хуситов над несколькими городами королевства.

Соответствующее заявление представитель объединенных сил Турки аль-Малики сделал в публикации в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно опубликованному сообщению, коалицией были перехвачены четыре дрона хуситов над южным саудовским городом Хамис-Мушайт, а также две баллистических ракеты над Хамис-Мушайтом и Джизаном.

Аль-Малики указал, что коалиция продолжает принимать и внедрять оперативные меры, направленные на борьбу с хуситами.