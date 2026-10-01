Стало известно об отправке нескольких тысяч американских военных на Ближний Восток

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщает о планах Пентагона нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.

Данные издания свидетельствуют, что американское военное ведомство собирается направить на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты, нарастив военное присутствие в регионе еще на 9-10 тысяч человек.

По информации WSJ, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки должны прибыть на Ближний Восток к концу ноября.

В газете добавили, что президент США Дональд Трамп изучает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, и он также недавно говорил своим помощникам, что ожидает возвращения к бомбардировкам в ноябре.