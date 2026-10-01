Стало известно, почему в Польше не смогли допросить убившего священника украинца

Убившего священника в Польше украинца не смогли допросить из-за его состояния

По данным радиостанции RMF FM, польские следователи пока не могут допросить гражданина Украины, причастного к убийству священнослужителя и ранению четырех человек в Польше, из-за его психического здоровья.

Неделю назад подозреваемый напал с ножом на пятерых человек, среди которых оказались трое священников, в монастырском комплексе Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве. В результате нападения один пострадавший скончался в больнице, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был госпитализирован в психиатрическое учреждение. Суд, вынесший ему меру пресечения в виде трехмесячного ареста, постановил отбывать его в стационаре.

Специалисты, привлеченные прокуратурой в Пшемысле, отметили, что состояние мужчины немного стабилизировалось, но пока недостаточно для проведения следственных действий. Эксперты также рекомендовали содержать задержанного в психиатрическом стационаре.

Польская прокуратура намерена направить врачам новый запрос для оценки текущего состояния здоровья подозреваемого, чтобы в будущем иметь возможность допросить его и предъявить официальные обвинения.

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