Суверенитет Синая: Каир отверг претензии Израиля к строительству железной дороги

Министр транспорта Египта Камель аль-Вазир категорически отверг высказанные израильской стороной претензии и опасения в сфере безопасности относительно масштабного проекта строительства 500-километровой железной дороги через Синайский полуостров. В Каире подчеркнули, что развитие логистической ветки является исключительным суверенным правом Египта.

Железнодорожная магистраль соединит дельту Нила с ключевыми портами Эль-Ариш и Таба, создав международный грузопассажирский коридор и стимулируя экономическое освоение региона. Израильские обозреватели ранее выразили беспокойство относительно потенциальной возможности оперативной переброски войск и грузов к восточной границе.

В египетском руководстве напомнили, что развитие Синая ведется в строгом соответствии с положениями мирного договора 1979 года и направлено на обеспечение стабильности и борьбу с маргинализацией полуострова. Строительные работы на всех участках продолжаются в круглосуточном режиме с опережением графика.

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