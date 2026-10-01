СВО и 120 тысяч срочников: Генштаб раскрыл детали осеннего призыва

За что грозит штраф во время призыва: Генштаб напомнил об ответственности

В октябре–декабре к местам службы отправят около 120 тысяч новобранцев. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский подтвердил: в зону специальной военной операции призывников не направят.

Отправка со сборных пунктов субъектов России начнётся 10 октября. Для отдельных категорий граждан предусмотрены иные сроки отправки в войска: в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях отправка пройдёт с 1 ноября по 31 декабря, а для проживающих в сельской местности и занятых на посевных и уборочных работах — с 15 октября. Педагоги осенью не призываются вовсе.

По словам Бурдинского, 80% от установленного задания по призыву выполнены до начала очередного периода отправки. Такой показатель достигнут благодаря переходу на круглогодичный формат медосвидетельствования и психологического отбора: теперь призывники могут проходить комиссии в течение всего года, что снизило нагрузку на призывные пункты. Всего в 2026 году, согласно указу президента, на срочную службу планировалось призвать 261 тысячу россиян .

Главный вопрос, который волнует и призывников, и их родителей, Бурдинский закрыл однозначно: «Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут».

Соединения и воинские части, задействованные в зоне СВО, комплектуются только контрактниками. Военных по призыву, срок службы которых истекает, своевременно уволят и направят к месту проживания .

С 2026 года полноценно запущен единый реестр воинского учёта. Повестка считается вручённой через 7 дней после размещения в реестре, даже если призывник её не открывал; уведомление дублируется в личном кабинете на «Госуслугах».

Явиться в военкомат необходимо не позднее 30 дней с момента появления записи. За неявку без уважительной причины грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей; через 20 дней вводятся ограничения: запрет на выезд, управление транспортом, регистрацию ИП и самозанятости, кредиты. Уклонение — уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ (до 2 лет) .

Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Отсрочка сохраняется для студентов-очников, аспирантов, IT-специалистов, священнослужителей, а также по семейным обстоятельствам. В 2026 году более 350 тыс. россиян оформили освобождение или отсрочку дистанционно — без визита в военкомат. Треть призывников направят в учебные части, где в течение четырёх месяцев они освоят военную технику и получат специальность.