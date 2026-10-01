Служба внешней разведки России в четверг проинформировала: украинская сторона рассчитывает перекрыть нехватку средств в военном бюджете деньгами, отобранными у обычных жителей стран Европы.

В СВР отметили, что объём хищений и коррупции при приобретении Киевом всё более дорогой техники, прежде всего дефицитных снарядов к зенитным ракетным системам, пока точно не установлен и вызывает лишь предположения.

Ориентиром там назвали высказывание Владимира Зеленского о неожиданно возникшем в армейской казне Украины непредвиденном разрыве размером 27 млрд долларов.

По сведениям службы, ликвидировать этот разрыв Киев и его европейские покровители, как водится, собираются, изъяв деньги у простых жителей Европы.

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