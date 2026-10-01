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Политика 1989

Таджикистан сделал важное заявление о сотрудничестве с Россией

Власти Таджикистана подтвердили приоритетный характер отношений с Россией

Власти Таджикистана подтвердили приоритетный характер отношений с Россией
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что взаимодействие с Российской Федерацией остается для его страны приоритетным направлением. Это было озвучено на встрече главы таджикского правительства с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, состоявшейся в Душанбе перед началом заседания таджикско-российской межправительственной комиссии.

В ходе переговоров Расулзода подчеркнул, что Российская Федерация по-прежнему занимает первостепенное место в двусторонних отношениях Таджикистана. 

Премьер-министр также дал положительную оценку итогам сотрудничества двух стран за прошлый год, особо отметив продолжающийся рост товарооборота между Таджикистаном и Россией.

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Автор:
Россия Таджикистан