Таких средств поражения, которые есть у РФ, нет ни у кого, заявил Путин

Путин: таких средств поражения, которые сегодня есть у РФ, нет ни у кого

Президент России Владимир Путин подчеркнул уникальность российского арсенала вооружений.

На сегодняшний день ни у одной страны в мире нет таких видов вооружений, какими располагает Россия. Это является «нашим значительным конкурентным преимуществом», отметил Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный клуб «Валдай» представляет собой авторитетное сообщество ведущих экспертов из России и других стран мира, специализирующихся на исследованиях в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

Читайте также: Путин назвал причину развала СССР

Следите за выступлением в формате текстовой онлайн-трансляции: Владимир Путин начал выступление на сессии дискуссионного клуба «Валдай»