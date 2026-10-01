Танкер с нефтью попал под удар и загорелся

Танкер оказался под ударом в Ормузском проливе и загорелся

Танкер получил повреждения в Ормузском проливе после попадания неизвестного снаряда. В результате удара на борту судна возник пожар, информация о котором поступила в Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.

После происшествия специалисты начали отслеживать ситуацию. Согласно предварительной информации, все члены экипажа находятся в безопасности.

Данных о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.

В британском центре также не раскрыли название танкера, его владельца и порт приписки. Кто именно выпустил снаряд по судну и при каких обстоятельствах произошла атака, пока официально не сообщается.

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