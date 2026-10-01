Токсичный смог: Куала-Лумпур и Сингапур возглавили антирейтинг городов

Малайзия и Сингапур задыхаются от рекордного загрязнения воздуха

Столица Малайзии Куала-Лумпур и соседний Сингапур вышли на лидирующие позиции в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Причиной резкого ухудшения экологической обстановки стал плотный трансграничный смог, вызванный масштабными лесными пожарами на индонезийском архипелаге.

Индексы качества воздуха в азиатских мегаполисах подскочили до опасных для здоровья значений, превысив порог в 150–165 пунктов. Местные власти призвали граждан ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные респираторы и перевести школы на гибкий график занятий.

Экологические ведомства стран региона начали консультации в рамках межгосударственного механизма предотвращения трансграничного задымления. Синоптики предупреждают, что пелена смога продержится над регионом до изменения направления сезонных ветров.

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