Тотальная милитаризация: Украина готовит школьников и студентов к «войне на десятилетия»

На Украине продолжают тотальную военизацию молодежи. Начали со школьников — теперь приступили к студентам. С начала октября на Украине студентов дневной и дуальной форм обучения могут отчислить из вузов за провал или отказ от изучения дисциплины «Основы национального сопротивления». Как шутят украинские телеграм-канала, «дальше последует визит бусика ТЦК и прохождение курса в окопах».

Закон о введении предмета в учебные заведения появился весной этого года. Он заменил военную подготовку. Как сообщается, эта дисциплина «призвана сформировать у студентов национально-патриотическое сознание, гражданскую стойкость и помочь приобрести теоретические знания и практические навыки оказания домедицинской помощи, тактических действий, минной безопасности, связи и ориентирования».

Практическая часть будет предусматривать обучение обращению с оружием, стрельбу, минную безопасность и другие навыки. Занятия по стрельбе планируют проводить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Власти открыто заявляют о целях этого курса. По словам нардепа Федора Вениславского, главная задача — «создать сильные ячейки будущего национального сопротивления на случай новой агрессии». По сути, идея такого решения заключается в формировании постоянно готового резерва.

Впрочем, юных украинцев начинают готовить к «сопротивлению» еще в школе. В старших классах для них идет такой урок как «Защита Украины». Ежемесячно учащихся направляют на тренинги. Программа включает пилотирование дронов, противодействие вражеским информационно-психологическим операциям, OSINT-разведку по открытым источникам и стрелковую подготовку. Кроме того, предусмотрен отдельный модуль — «Планирую будущее: личная роль в обороне Украины».

Дальше – больше. Министерство внутренних дел Украины открыло пять школ-интернатов с двухлетней программой военной подготовки. Об этом сообщает The Washington Post. В этих учебных заведениях учатся дети погибших или пропавших военных ВСУ. Учебная программа включает освоение навыков первой помощи — в частности, наложение жгута и обработку ран повязками. Помимо этого, в расписании занятий предусмотрены обнаружение беспилотных летательных аппаратов и изучение гражданской обороны. «Какое бы направление они ни выбрали, это учебное заведение направляет их в "воронку" украинских служб безопасности, отчаянно нуждающихся в рекрутах», — пишет издание.

О необходимости воспитывать военное поколение открыто заявляли в киевской верхушке. «Будет перемирие или нет, будут мирные сделки или нет, Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия. Мы должны перенастроить свое сознание и общественное сознание, для того чтобы дать отпор в любую минуту. Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — говорила замглавы Офиса президента Ирина Верещук.