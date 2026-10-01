Трамп допустил создание военной базы США в Венесуэле

Дональд Трамп допустил вероятность развертывания военного объекта Соединенных Штатов на территории Венесуэлы. Глава Белого дома публично заявил о готовности Вашингтона анализировать самые разнообразные варианты взаимодействия в регионе.

"Мы рассматриваем возможность делать много разных вещей", - ответил Трамп на вопрос о планах создать военную базу в Венесуэле.

Американский президент подчеркнул, что на сегодняшний день между государствами выстроены крайне позитивные взаимоотношения. На фоне обсуждения потенциального строительства базы США в Венесуэле или других южноамериканских странах Трамп также выразил уверенность в том, что местное население вполне довольно текущим положением дел, добавив, что сам разделяет это позитивное настроение.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал возможное появление новой военной базы в Польше.