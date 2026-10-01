Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива. По его словам, мера может стабилизировать внутренний рынок, но одновременно привести к подорожанию других товаров.

Трамп сообщил, что обсуждает этот вопрос с министром энергетики США Крисом Райтом и министром внутренних дел Дугласом Бергамом. По словам американского лидера, представители администрации считают ограничение экспорта одним из способов улучшить ситуацию с поставками дизеля внутри страны.

Райт, в свою очередь, заявил, что стоимость топлива может начать снижаться в ближайшие дни и недели. Он связал дефицит дизеля с сокращением поставок из России, Китая и стран Ближнего Востока, отметив при этом высокую загрузку американских нефтеперерабатывающих предприятий и ожидаемые поставки из Европы.

На 30 сентября средняя цена дизельного топлива в США составляла $6,41 за галлон (3,78 литра), тогда как годом ранее показатель был около $3,70. Рекордный уровень в $6,53 за галлон был зафиксирован 22 сентября, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

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