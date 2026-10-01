Трамп намекнул на жесткие меры Рубио против Кубы

Трамп анонсировал решение «кубинской проблемы» через Госдеп и Рубио

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава Госдепартамента Марко Рубио сможет найти эффективные пути урегулирования отношений с Кубой. Заявление прозвучало во время мероприятия в Белом доме, посвященного гражданам страны латиноамериканского происхождения.

«Внимательно смотрите за тем, что он сделает с Кубой», — сказал американский лидер, не раскрывая конкретных деталей планируемых действий.

В последние месяцы Вашингтон существенно усилил санкционное давление на Гавану. Целью этих мер является принуждение кубинских властей к проведению политических и экономических преобразований.

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