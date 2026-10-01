Трамп объяснил слова об уничтожении Ирана

В интервью журналу Time Дональд Трамп вновь затронул тему «уничтожения Ирана», о котором говорил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Американский президент уверен: пока Исламская Республика существует, добиться мира не выйдет.

Журналисты поинтересовались, почему политик, представляющий себя «президентом мира», допускает идею стереть с карты целую страну. Трамп ответил, что именно после ликвидации Ирана удалось бы прийти к миру на всей планете. Он также заявил, что не верит в возможность мира с Ираном.

По словам Трампа, сроки операции против Ирана продлили по его собственному решению. Он объяснил это стремлением идти дальше. Американский президент сказал, что мог остановиться на предыдущем этапе, но предпочёл продолжить. По его утверждению, хозяйство, ВМС и боевая авиация Ирана разгромлены, а рост цен в стране составил 300%. Он добавил, что уложился в отведённое время.

Трамп рассказал, что не принял очередную иранскую инициативу о мире. Часть её условий показалась ему «недостаточно хорошими». Axios сообщает: участники встречи изучали катарский компромисс, где Вашингтон снял бы морскую блокаду, а Тегеран ограничил ядерную программу.

США не исключают, что после промежуточных выборов в Конгресс удары с воздуха станут интенсивнее.

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