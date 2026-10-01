Трамп: США при Байдене передали Украине больше оружия, чем израсходовали сами

Президент США Дональд Трамп утверждал, что при правлении Джо Байдена Вашингтон поставил Киеву больше боеприпасов, чем потратил на собственные нужды. В беседе с журналом Time он подчеркнул, что объем переданных Украине вооружений существенно превышает собственные американские затраты.

Трамп также отметил, что последние полгода США активно восстанавливают и увеличивают свои арсеналы, находясь при этом в отличном боевом состоянии благодаря текущему производству и накоплению запасов.

В свою очередь, российская сторона заявляет, что военная помощь Украине препятствует мирному урегулированию, напрямую втягивает государства НАТО в войну и представляет собой опасную игру с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые поставки оружия для Киева превращают их в законные цели для российской армии. В Кремле также указывают, что масштабное вооружение Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и имеет негативные последствия.

Читайте также: Минобороны РФ заявило об ударах по логистическому и дата-центру на Украине

Читайте также: Экс-представитель НАТО заявил об "уходящей земле" Украины