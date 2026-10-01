Трамп ожидает победы республиканцев на промежуточных выборах в США

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. Об этом американский лидер сообщил в интервью журналу Time.
«Думаю, всё будет хорошо, если я проведу кампанию, а я намерен её провести. Вы меня недооцениваете. Если я веду кампанию за людей, эти люди побеждают», — сказал Дональд Трамп.
Журналисты отметили отсутствие лидерства республиканцев в опросах общественного мнения. Президент назвал эти цифры подделкой. Он обвинил социологов и журналистов в коррупции. Трамп заявил о наличии достаточной поддержки со стороны избирателей. Он также подчеркнул успехи в экономике. По его словам, США стали страной с самой сильной экономикой в мире.
Промежуточные выборы в США традиционно проходят в ноябре. На них избирают часть членов Конгресса.
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