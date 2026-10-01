Трамп прокомментировал возможное появление новой военной базы в Польше

Дональд Трамп допустил появление новой американской военной базы на территории Польши, заявил американский лидер во время его беседы с прессой на территории Белого дома.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон детально изучает данную перспективу и вполне может воплотить её в жизнь, однако предпочёл сохранить интригу касательно того, утверждено ли уже финальное решение по этому вопросу.

"Вы не знаете, принял ли я решение или нет. Может быть, я его принял", - сказал Трамп.

Ранее о проделанной работе в этом направлении высказался руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, этот шаг уже закреплен в американских оборонных документах. Кроме того, польская сторона официально вручила главе Пентагона Питу Хегсету готовый проект по развертыванию постоянного военного объекта США на своей земле.

Ранее сообщалось, что Пентагон увеличит военное присутствие на Ближнем Востоке на 10 тыс солдат.