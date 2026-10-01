Трамп заявил, что термин "искусственный интеллект" такой же фейк, как материалы CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает термин «искусственный интеллект» столь же недостоверным, как и публикации телеканала CNN. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

По словам американского лидера, он больше не использует аббревиатуру ИИ, предпочитая выражение «суперинтеллект». Трамп пояснил, что, на его взгляд, называть это искусственным интеллектом неправильно, поскольку само понятие «искусственный интеллект» можно сравнить с CNN — оно такое же фейковое.

Ранее глава Белого дома подписал указ, согласно которому в терминологии федерального правительства США искусственный интеллект переименовывается в суперинтеллект. До этого Трамп неоднократно говорил, что считает название «искусственный интеллект» неудачным и неточным.

Напомним, что в сентябре президент США заявил о лишении допуска в Белый дом журналистов газеты Politico, телеканалов CNN и MS NOW. Причиной он назвал распространение ложных сведений о его администрации.

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