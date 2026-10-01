Трамп заявил о строительстве в США новых военных заводов

Трамп заявил о строительстве в США новых заводов по выпуску Patriot и THAAD

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что на территории страны ведется строительство нескольких предприятий, ориентированных на выпуск вооружений и боеприпасов. В их числе — заводы по производству систем противоракетной обороны Patriot и THAAD.

В интервью журналу Time американский лидер подчеркнул, что оборонные компании не просто наращивают выпуск продукции, работая сверхурочно, но и возводят новые производственные мощности. По его словам, речь идет о четырех, пяти, а то и шести заводах, включая предприятия по выпуску Patriot, THAAD и других систем.

Трамп отметил, что такие объекты строятся по всей стране и формируют колоссальный потенциал.

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