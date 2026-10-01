Трения союзников: Нью-Дели открыто отвечает Трампу по тарифам и угрозам

Индия ужесточает риторику в торговом и внешнеполитическом споре с США

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди перешло к более жесткому и прямому отстаиванию национальных интересов в диалоге с администрацией США. Несмотря на регулярные телефонные контакты лидеров, между сторонами обострились противоречия по вопросам трансграничного терроризма, пошлин и соблюдения американских санкций.

Индийская сторона выражает недовольство нехваткой встречной поддержки Вашингтона в противодействии террористическим угрозам в регионе, а также давлением из-за закупок российской нефти. В свою очередь Нью-Дели продолжает оспаривать американские тарифы на металлы и автокомпоненты, отказываясь идти на односторонние уступки в энергетике.

Эксперты отмечают, что Индия демонстрирует готовность к открытой конфронтации по принципиальным вопросам суверенитета и торговли. При этом консультации по линии внешнеполитических ведомств продолжаются с целью не допустить срыва стратегического диалога.

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