Убежище для боевиков: Афганистан теряет аргументы в споре о базах ТТП

Власти Афганистана сталкиваются с растущим международным давлением и невозможностью отрицать присутствие на своей территории баз группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП). Серия недавних масштабных столкновений и трансграничных рейдов боевиков продемонстрировала, что радикалы активно используют приграничные афганские провинции в качестве тыловой базы и оперативного плацдарма для подготовки атак.

Официальный Исламабад неоднократно передавал руководству в Кабуле подробные разведывательные досье с координатами тренировочных лагерей и маршрутами перемещения полевых командиров, однако реальных мер по их ликвидации принято не было. Нежелание или неспособность афганских властей нейтрализовать вооруженные формирования уже привели к ответным авиационным ударам пакистанской армии по приграничным районам.

Эксперты отмечают, что попустительство деятельности ТТП рискует втянуть оба государства в состояние открытой конфронтации и окончательно подорвать региональную торговлю. В случае дальнейшего игнорирования проблемы Пакистан оставляет за собой право расширить зону антитеррористических операций вглубь афганской территории.

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