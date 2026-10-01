Удар по общежитию: в Судане при атаке дрона погибли пять студентов

Не менее пяти человек погибли и 47 получили ранения различной тяжести в результате точечного удара беспилотного летательного аппарата по студенческому общежитию университета в Судане. Согласно экстренному заявлению независимой медицинской ассоциации Sudan Doctors Network, налет был совершен боевыми дронами мятежных Сил быстрого реагирования (RSF).

Медицинские работники констатировали, что число пострадавших является предварительным, так как разбор завалов в поврежденном жилом блоке университетского кампуса продолжается. Врачи охарактеризовали инцидент как грубое попрание норм международного гуманитарного права и целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и образовательных объектов страны.

Гуманитарные организации обратились к Совету Безопасности ООН и правозащитным институтам с призывом дать правовую оценку систематическим бомбардировкам мирных кварталов и обеспечить оперативную поставку медикаментов для экстренной помощи раненым.

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