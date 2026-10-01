Удары по Газе: среди восьми погибших опознан палестинский радиожурналист

Не менее восьми палестинцев, включая известного радиоведущего и религиозного обозревателя Мухаммеда Абдель Азиза ан-Наджара, погибли в результате серии ударов израильских беспилотников по сектору Газа. Согласно данным местных экстренных служб, журналист попал под атаку дрона во время подготовки репортажа на юге анклава.

Отдельный удар беспилотника пришелся по пассажирскому микроавтобусу в районе Тель аль-Хава на юго-западе города Газа, где погибли шесть человек и еще тринадцать получили осколочные ранения разной степени тяжести. Медицинские службы констатируют непрекращающиеся артиллерийские и воздушные налеты, несмотря на продолжающееся действие соглашений о деэскалации.

Число сотрудников медиа, погибших в зоне боевых действий с осени 2023 года, достигло 263 человек. Палестинские представители призвали международные институты зафиксировать нарушения режима прекращения огня и обеспечить безопасность гражданских специалистов.

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