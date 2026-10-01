Удары по Таизу: правительственная армия Йемена атаковала позиции хуситов

Командование правительственных вооруженных сил Йемена объявило о проведении серии из шести точечных авиационных ударов по ключевым военным объектам и укрепрайонам повстанцев-хуситов в юго-западной провинции Таиз. Целями воздушной атаки стали склады с боеприпасами, огневые точки тяжелой артиллерии и командно-наблюдательные пункты мятежников.

По данным представителей армейского штаба, в результате массированного налета удалось вывести из строя логистические цепочки хуситов, с которых велись регулярные минометные и беспилотные обстрелы жилых кварталов города. Среди боевиков зафиксированы существенные потери в живой силе и технике.

Обострение в районе Таиза происходит на фоне пробуксовки мирных переговоров под эгидой ООН. Командование подчеркнуло, что авианалеты стали упреждающим ответом на попытки вооруженных формирований провести перегруппировку и нарушить линию фронта.

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