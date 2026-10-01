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Политика 943

Удары по Таизу: правительственная армия Йемена атаковала позиции хуситов

ВВС Йемена нанесли шесть авиаударов по укрепленным базам движения «Ансар Аллах»

ВВС Йемена нанесли шесть авиаударов по укрепленным базам движения «Ансар Аллах»
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Командование правительственных вооруженных сил Йемена объявило о проведении серии из шести точечных авиационных ударов по ключевым военным объектам и укрепрайонам повстанцев-хуситов в юго-западной провинции Таиз. Целями воздушной атаки стали склады с боеприпасами, огневые точки тяжелой артиллерии и командно-наблюдательные пункты мятежников.

По данным представителей армейского штаба, в результате массированного налета удалось вывести из строя логистические цепочки хуситов, с которых велись регулярные минометные и беспилотные обстрелы жилых кварталов города. Среди боевиков зафиксированы существенные потери в живой силе и технике.

Обострение в районе Таиза происходит на фоне пробуксовки мирных переговоров под эгидой ООН. Командование подчеркнуло, что авианалеты стали упреждающим ответом на попытки вооруженных формирований провести перегруппировку и нарушить линию фронта.

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