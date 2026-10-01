Угроза изнутри: эксперты объяснили, как предотвратить ЧП в кабинах самолетов

Международные эксперты в области авиационной безопасности проанализировали попытку захвата лайнера Flydubai вторым пилотом и заявили о необходимости коренного пересмотра мер защиты экипажей от внутренних угроз. Специалисты подчеркнули, что введенные после 11 сентября 2001 года бронированные двери в кабины пилотов защищают от внешних захватчиков, но создают смертельную ловушку, если злоумышленником оказывается один из членов летного состава.

Аналитики отмечают, что безопасность полетов должна обеспечиваться задолго до закрытия дверей кабины: авиакомпаниям необходимо внедрить регулярные углубленные психологические тесты и непрерывный мониторинг благонадежности пилотов на протяжении всей карьеры. Эксперты также предлагают пересмотреть конструктивные механизмы аварийного доступа бортпроводников в кабину и алгоритмы автоматического контроля полета, блокирующие попытки резкого преднамеренного сваливания судна в штопор.

Случай с рейсом Flydubai продемонстрировал, что спасение самолета стало возможным лишь благодаря физическому сопротивлению командира и присутствию на борту других пилотов вне службы. Отраслевые ассоциации призвали международные авиационные регуляторы обновить регламенты предполетного скрининга персонала.

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