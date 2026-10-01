Уходу США из Ирака дали объяснение

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ИС «Вести» объяснил, с чем связан окончательный вывод американских военных из Ирака.

«Сегодня США не имеют таких возможностей, чтобы быть, как говорится, глобальным полицейским. Это, может быть, главная ситуация — перенапряженность этих ресурсов», — утверждает собеседник издания.

Васильев призвал не забывать очень важный момент о том, что США только в период после Второй мировой войны, заявив о своих глобальных претензиях, стали насыщать весь мир за пределами западного полушария своими военными базами.

Спикер указал, что идея американцев состояла в том, чтобы быть «всемирным полицейским» и наводить порядок, поскольку без американского присутствия все эти страны передерутся, а если они передерутся, то, как это было во время Второй мировой, их ждет очередной Перл-Харбор.

Как заметил эксперт, в 1982 году разразилась ирано-иракская война, и именно на конфликт Багдада с Тегераном могут рассчитывать Соединенные Штаты. По его словам, если американцы сегодня понизят степень своего присутствия на Ближнем и Среднем Востоке, рано или поздно эти страны между собой передерутся.