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Политика 1601

Уходу США из Ирака дали объяснение

Уход США из Ирака объяснили неспособностью Америки быть «глобальным полицейским»

Уход США из Ирака объяснили неспособностью Америки быть «глобальным полицейским»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ИС «Вести» объяснил, с чем связан окончательный вывод американских военных из Ирака.

«Сегодня США не имеют таких возможностей, чтобы быть, как говорится, глобальным полицейским. Это, может быть, главная ситуация — перенапряженность этих ресурсов», — утверждает собеседник издания.

Васильев призвал не забывать очень важный момент о том, что США только в период после Второй мировой войны, заявив о своих глобальных претензиях, стали насыщать весь мир за пределами западного полушария своими военными базами.

Спикер указал, что идея американцев состояла в том, чтобы быть «всемирным полицейским» и наводить порядок, поскольку без американского присутствия все эти страны передерутся, а если они передерутся, то, как это было во время Второй мировой, их ждет очередной Перл-Харбор.

Как заметил эксперт, в 1982 году разразилась ирано-иракская война, и именно на конфликт Багдада с Тегераном могут рассчитывать Соединенные Штаты. По его словам, если американцы сегодня понизят степень своего присутствия на Ближнем и Среднем Востоке, рано или поздно эти страны между собой передерутся.

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Автор:
США Ирак