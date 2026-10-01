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Политика 3052

Украина испугалась использования Россией спутников «Рассвет»

Сеник: использование РФ спутников «Рассвет» несет серьезную опасность для Киева

Сеник: использование РФ спутников «Рассвет» несет серьезную опасность для Киева
Фото: Наталия Мущинкина

Посол Украины в США Денис Сеник предупредил, что активное использование Россией группы спутников «Рассвет» несет серьезную опасность для Киева и способно кардинально изменить ход конфликта. 

По данным агентства Reuters, дипломат отметил, что Москва ускоряет наращивание группировки с целью ввести её в строй к 2027 году, что расценивается как прямой вызов безопасности Украины.

 Сеник подчеркнул, что запуск этих аппаратов станет поворотным событием в развитии ситуации.

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