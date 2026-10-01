Украина испугалась использования Россией спутников «Рассвет»

Посол Украины в США Денис Сеник предупредил, что активное использование Россией группы спутников «Рассвет» несет серьезную опасность для Киева и способно кардинально изменить ход конфликта.

По данным агентства Reuters, дипломат отметил, что Москва ускоряет наращивание группировки с целью ввести её в строй к 2027 году, что расценивается как прямой вызов безопасности Украины.

Сеник подчеркнул, что запуск этих аппаратов станет поворотным событием в развитии ситуации.

Читайте также: Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автобус

Читайте также: Минобороны РФ заявило об ударах по логистическому и дата-центру на Украине