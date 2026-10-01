Украина заявила, что нашли средства на военные расходы

ЕК и Украина заявили, что нашли средства на бюджетные и оборонные нужды

Европейская комиссия и Украина официально подтвердили, что нашли источники финансирования для удовлетворения бюджетных и оборонных нужд Киева в 2026 году.

Эта информация содержится в совместном заявлении, опубликованном в четверг, которое стало ответом на предыдущие сообщения украинских властей о дефиците средств и просьбы о дополнительной помощи от партнеров.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявлял, что для покрытия военных расходов в 2026 году не хватает 27 миллиардов долларов. По его словам, украинская сторона планировала самостоятельно обеспечить около 7 миллиардов долларов за счет оптимизации расходов, перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат. Оставшиеся 20 миллиардов должны были быть получены при поддержке международных партнеров.

«Благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также вновь подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного выделения», — говорится в заявлении Еврокомиссии и Украины.

Напомним, что 29 сентября Еврокомиссия сообщала, что из предусмотренных на 2026 год 45 миллиардов евро в рамках кредита Ukraine Support Loan Киеву уже были перечислены около 15 миллиардов. В ЕК указывали, что дальнейшее выделение части средств зависит от выполнения Украиной согласованных реформ.

Еврокомиссия и Украина также договорились ускорить распределение еще 45 миллиардов евро в рамках этого кредита на 2027 год при соблюдении установленных условий и начать работу по определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей Киева.

Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро рассчитан на 2026-2027 годы. Из общей суммы ориентировочно 60 миллиардов евро предназначены для военной поддержки и 30 миллиардов - для бюджетной. На 2026 год ЕС предусмотрел до 45 миллиардов евро, включая до 16,7 миллиарда бюджетной поддержки и до 28,3 миллиарда на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины. Еще 45 миллиардов остаются доступными на 2027 год.

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