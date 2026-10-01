В Азербайджане завели уголовное дело после исчезновения солдата

В Азербайджане заведено уголовное дело после исчезновения военнослужащего

Генпрокуратура Азербайджана объявила о возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением срочного военнослужащего Насими Мусаева. Как выяснилось в ходе расследования, солдат самовольно оставил расположение воинской части и оказался на территории Армении.

В сообщении пресс-службы генпрокуратуры говорится, что 26 сентября стало известно об отсутствии Насими Мусаева на службе, его местонахождение установить не удалось. Начались поисковые работы с участием военных и спасательных служб. Параллельно военная прокуратура провела расследование, которое подтвердило факт самовольного оставления части военнослужащим.

На основании собранных доказательств Следственное управление военной прокуратуры Азербайджана открыло уголовное дело по соответствующей статье. Ведётся расследование и другие процессуальные действия.

Позже выяснилось, что Мусаев находится на территории Армении, где его задержали местные правоохранительные органы.

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