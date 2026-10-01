В Белоруссии заявили о росте интереса стран Европы к военному взаимодействию

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше европейских государств проявляют заинтересованность в возобновлении военного сотрудничества с республикой. По его словам, некоторые страны уже предпринимают практические шаги, в частности возвращают своих военных атташе. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью ТАСС.

Рыженков отметил, что в последнее время интерес к военному сотрудничеству или, по крайней мере, к взаимодействию в этой сфере проявляется все отчетливее. Все больше европейских стран либо заявляют о такой заинтересованности, либо переходят к конкретным действиям по возвращению своих военных атташе.

По словам министра, Минск и в нынешних условиях стремится сохранять каналы взаимодействия с соседними государствами. В частности, Белоруссия приглашает иностранных представителей на военные учения и заранее информирует о них. Рыженков обратил внимание, что американские военные атташе посещают подобные мероприятия, тогда как представители стран Евросоюза пользуются этой возможностью не всегда.

Глава белорусского МИД назвал возвращение военных атташе важным элементом восстановления контактов. Он пояснил, что допуск иностранных атташе предполагает и возможность возвращения белорусских представителей. Такой шаг в Минске оценивают позитивно, рассматривая его как движение к выстраиванию полноценного взаимодействия.

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