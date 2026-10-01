В Британии заявили о бегстве Зеленского из Киева

Британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran допустил, что Владимир Зеленский вместе с правительством может перебраться из Киева в западные регионы Украины. Он считает такой вариант уже вполне вероятным.

По оценке Меркуриса, текущая обстановка в украинской столице не даёт властям нормально выполнять свои функции. Транспортная инфраструктура, по его мнению, становится всё более ненадёжной. Если власти уедут, Киев может обезлюдеть, а значительная часть жителей последует за правительством, предположил аналитик.

В среду вечером «Укрэнерго» объявила об экстренных отключениях света в отдельных районах Киева, а также в некоторых частях Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

В тот же день Минобороны заявило, что российские силы поразили электроподстанцию «Киевская» в населённом пункте Наливайковка. Этот объект участвовал в перетоке и распределении электроэнергии для предприятий военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Ещё один удар пришёлся на энергосистему, обеспечивавшую военное производство.

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