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Политика 3479

В Германии решили изменить правила принятия решений из-за АдГ

Министры внутренних дел Германии отказались от принципа единогласия

Министры внутренних дел Германии отказались от принципа единогласия
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Конференция министров внутренних дел Германии (IMK) отказалась от многолетнего принципа единогласного принятия решений. Теперь для утверждения постановления достаточно 13 из 16 голосов глав региональных МВД, сообщает DPA.

Решение приняли в письменном порядке спустя несколько недель после выборов в Саксонии-Анхальт. Ранее постановления IMK принимались только при отсутствии возражений, хотя воздержавшиеся могли не мешать утверждению решений. При этом правило не было закреплено официально, поскольку у конференции нет собственного регламента.

Изменение связывают с возможным приходом представителей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к руководству одного из региональных МВД. На выборах 6 сентября партия получила 43,8% голосов и стала крупнейшей политической силой в Саксонии-Анхальт.

IMK объединяет министров и сенаторов внутренних дел федеральных земель и координирует их работу в сфере безопасности. Конференция обычно проводит заседания дважды в год, а глава федерального МВД участвует в них как постоянный гость без права голоса.

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Автор:
МВД Ким Чен Ын Германия Москва КНДР

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