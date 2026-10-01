В Германии решили изменить правила принятия решений из-за АдГ

Конференция министров внутренних дел Германии (IMK) отказалась от многолетнего принципа единогласного принятия решений. Теперь для утверждения постановления достаточно 13 из 16 голосов глав региональных МВД, сообщает DPA.

Решение приняли в письменном порядке спустя несколько недель после выборов в Саксонии-Анхальт. Ранее постановления IMK принимались только при отсутствии возражений, хотя воздержавшиеся могли не мешать утверждению решений. При этом правило не было закреплено официально, поскольку у конференции нет собственного регламента.

Изменение связывают с возможным приходом представителей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к руководству одного из региональных МВД. На выборах 6 сентября партия получила 43,8% голосов и стала крупнейшей политической силой в Саксонии-Анхальт.

IMK объединяет министров и сенаторов внутренних дел федеральных земель и координирует их работу в сфере безопасности. Конференция обычно проводит заседания дважды в год, а глава федерального МВД участвует в них как постоянный гость без права голоса.

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