В Госдуме сообщили дату первого чтения проекта бюджета

Глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что первое чтение проекта федерального бюджета России на 2027–2029 годы, а также всего бюджетного пакета запланировано на 29 октября. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания профильного комитета.

По словам Макарова, бюджетный пакет предлагается рассмотреть в первом чтении именно 29 октября. Он также напомнил, что документ поступил в Госдуму полностью в электронной форме. Глава комитета обратил внимание на норму Бюджетного кодекса, согласно которой нижней палате парламента отводится 60 дней на рассмотрение бюджета.

Макаров подчеркнул, что федеральный бюджет служит ориентиром для регионов, позволяя им понимать, на какую федеральную поддержку они могут рассчитывать. Кроме того, депутат уточнил, что объем текста проекта закона о федеральном бюджете на трехлетний период составляет 4 тысячи 727 страниц.

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