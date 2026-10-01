В Иране обвинили США в сокрытии проблем на фоне войны

Исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в попытка скрыть наличие проблем в результате войны.

Соответствующее заявление и.о. руководителя иранского военного ведомства сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В своем сообщении ибн аль-Реза отметил, что заявления США об уничтожении военных возможностей Исламской Республики ничего не меняют. Он подчеркнул, что не стоит скрывать неразбериху в Белом доме за надуманными военными играми.

И.о. министра обороны Ирана указал, что давление общественного мнения, измотанность солдат и растущие затраты на войну привели к нарушению расчетов американцев. Он добавил, что Вашингтон еще увидит возможности и инициативу Тегерана, и американцы ощутят политическое воздействие от этого.