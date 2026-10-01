В Иране высказались о перспективе диалога с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика никогда не избегала диалога с США, несмотря на то, что страна была трижды атакована во время переговоров.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с предпринимателями, его слова приводит агентство Tasnim.

Как заметил Пезешкиан, иранское правительство серьезно нацелено на разрешение всех проблем, связанных с бизнес-сектором.

Иранский президент обратил внимание на то, что Тегеран никогда не избегал диалога с Вашингтоном и не будет этого делать, несмотря на то, что Исламская Республика уже три раза становилась целью Соединенных Штатов. Он указал, что между главами государств наблюдается хорошая координация и взаимодействие, и все стремятся к решению проблем и устранению недостатков.

Пезешкиан добавил, что, невзирая на ограничения в море, Иран стремится расширить сеть импорта-экспорта на суше с Пакистаном, Ираком, Туркменистаном и Азербайджаном.