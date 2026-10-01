В Киеве дымится Южный мост, подающий воду, тепло и свет на левый берег

По мосту проходит не только автомобильная дорога, но и Сырецко-Печерская линия киевского метро. На данный момент движение по Южному приостановлено. Мэр Киева Кличко сообщил, что мосту требуется обследование после нескольких взрывов. На фото с места прилета БПЛА видно, что горит один из вантовых столбов.

Как поясняет канал «Донбасский партизан», Южный мост — это не просто транспортная артерия. Он «является одновременно крупным коммунальным коридором через Днепр». По нему проходят две трубы теплотрассы, два водовода и кабельные коммуникации. По нему идет распределение теплоснабжения для левобережья Киева от ТЭЦ-5.

Кроме того, минувшей ночью в Киеве был поражен транспортно-логистический центр ООО «Рента Логистик». По данным канала Олега Царева, ударами был разрушен цех по производству безэкипажных катеров на территории центра. Еще один крупный пораженный объект - «Евротерминал». Как поясняет канал «Донбасский партизан», это важный распределительный узел электроники, серверного и телекоммуникационного оборудования со складским комплексом площадью порядка 27 тыс. м², Сообщается, что после прилета «Гераней» на территории возник масштабный пожар «с объёмным горением внутри складских помещений и плотным чёрным дымом»

Продолжаются удары и по энергетике. Причем после ударов по ТЭЦ пошли пока локальные атаки на ЛЭП, когда из строя выводятся целые линии. Накануне был нанесен удар по переходу воздушной линии 330 кВ ТЭЦ-5 — Бровары через Днепр. И это уже новый уровень воздействия. Дело в том, что за последний год Украина изменила систему своей энергетики, перейдя от распределения энергии с крупных ТЭЦ и ГЭС на множество мелких накопителей. Канал «Донбасский партизан» подробно расписал новую схему: часть генерации дополнительно разложили по сотням меньших «корзин». «Добавили около 1,8 ГВт распределённой газовой генерации. Добавили около 1 ГВт аккумуляторной мощности... Создали постоянный поток сменных трансформаторов, выключателей и кабельного оборудования». Теперь при выведении крупной ТЭЦ из строя блэкаут не обязателен: на подхвате есть несколько мелких накопителей. Но, похоже, эту хитрость уже раскусили. Минувшей ночью в Киевской области был частично выведен из строя промышленный накопитель электроэнергии группы DTEK в районе Гореничей Киевской области. При такой системе эффективно и выведение строя ЛЭП — без сетей электричество поступать не будет. Так что от масштабных ударов по крупным объектам энергетики ВС РФ, скорее всего, перейдет к точечным атакам по сетям и накопителям. Впрочем, все это можно и совместить.