Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что все предупреждения, озвученные главой государства Владимиром Путиным в его знаменитой Мюнхенской речи, в итоге сбылись. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

По словам Пескова, многие на Западе восприняли Мюнхенскую речь российского лидера как конфронтационную, но на самом деле она таковой не являлась. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин, напротив, открыто говорил о стремлении к взаимодействию и об открытости России для диалога.

При этом, как отметил Песков, президент указывал на растущие противоречия и те предпосылки конфронтации, которые он видел. И все, о чем предупреждал глава государства, впоследствии оказалось правдой.

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