В крупном административном центре на севере Украины произошел взрыв

«Общественное»: в Сумах на севере Украины прогремел взрыв

Украинский телеканал «Общественное. Новости» сообщил, что на территории города Сумы, расположенного на севере Украины, прогремел взрыв.

Соответствующая информация приводится в публикации, представленной в телеграм-канале украинского издания.

В сообщении «Общественного» не уточняется место взрыва на территории административного центра Сумской области, а также не приводятся данные о масштабе разрушений и количестве жертве.

По состоянию на текущий момент в регионе действует сигнал воздушной тревоги, о чем свидетельствуют данные украинского Министерства цифровой трансформации.