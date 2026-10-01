В Мексике заявили, что США губят себя погоней за деньгами и оружием

Бывший глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём выступлении указал на два фактора, которые, по его мнению, ведут США к упадку. Он связал кризисные явления со стремлением к материальным благам и колоссальными тратами на армию.

Политик пояснил, что американское общество сделало ставку на превосходство в экономике и военной сфере. Однако такой курс обернулся распадом семей и ростом наркозависимости.

Обрадор сообщил, что Мексика намерена предложить Штатам программу содействия. Он напомнил: в США проживают 40 млн выходцев из Мексики, поэтому любые сложности у соседа сразу отразятся на самой республике.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что торговое соглашение с Мексикой будет заключено в скором времени. Во время речи в Гастонии, что в Северной Каролине, он назвал будущую договорённость прекрасной.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала: в очередном раунде торговых переговоров Вашингтон потребует от Мехико пересмотреть нормы вывоза техники для ИИ. Задача — уменьшить долю деталей, сделанных вне Северной Америки, прежде всего в Китае.

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