В МИД Ирана вызвали "на ковёр" британского дипломата

МИД Ирана вызвал британского посла в Тегеране Хьюго Шортера после заявлений Лондона о предполагаемой причастности Тегерана к подготовке диверсии на военной базе. Иранская сторона выразила дипломату официальный протест, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

На встрече замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи отверг обвинения Великобритании, назвав их необоснованными. Он заявил, что Лондон, по мнению Тегерана, использует эту тему, чтобы отвлечь внимание от предоставления своих военных объектов для операций США и Израиля против Ирана. Тахт-Раванчи потребовал от британских властей разъяснить свою позицию и пересмотреть политику в отношении исламской республики.

Посол Шортер пообещал передать протест руководству Великобритании.

Ранее британские власти сообщили, что предотвратили предполагаемую попытку диверсии и разведывательной деятельности в районе авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир. Лондон связал подготовку акции с иранскими структурами и назвал произошедшее угрозой национальной безопасности.

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