Польское издание Myśl Polska в редакционном материале выступило за возобновление товарообмена с Россией. По мнению авторов, Варшаве настал момент вновь наладить торговые связи с Москвой, а полякам следует перестать судить о событиях задним числом.

Газета обратила внимание, что польские власти взяли курс на более дорогие ресурсы из США и государств — союзников Вашингтона. Как считает издание, отказ от дешёвого российского сырья в итоге ударил по обычным жителям Польши.

Ранее, 16 сентября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался за то, чтобы сохранить торговые связи с Россией.

Ещё в конце августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что сейчас нет предпосылок для улучшения отношений Москвы и Европы. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию с Россией не только на словах, но и на деле.

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