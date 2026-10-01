В системе ПВО РФ создали дополнительный эшелон прикрытия

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ Андрей Мордвичев сообщил о создании дополнительного эшелона прикрытия на предельно малых высотах в системе противовоздушной обороны.

По его словам, для усиления защиты Сухопутных войск и тыловых объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов был увеличен боевой состав соединений и частей войсковой противовоздушной обороны. В состав включены специальные подразделения, предназначенные для борьбы с БПЛА.

Благодаря этому удалось создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах, отметил Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».

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