В США призвали расследовать траты Дональдом Трампом денег налогоплательщиков

Старший демократ юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин и конгрессмен Джордж Уайтсайдс обратились к надзорным органам с призывом проверить законность использования президентом Дональдом Трампом бюджетных средств на предвыборную рекламу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В письме, направленном в Управление по подотчетности правительства и Офис специального прокурора США, парламентарии заявили, что американские налогоплательщики фактически оплачивают создание отчаянной предвыборной пропаганды Трампа. По мнению конгрессменов, и Конгресс, и надзорные ведомства должны незамедлительно начать расследование этого наглого хищения государственных средств и нарушения множества федеральных законов.

Раскин и Уайтсайдс обратили внимание на рекламные ролики, в которых Трамп обещает победить марксизм, а также критикует «глубинное государство» и «поджигателей войны». Конгрессмены назвали эти видео постыдными и подчеркнули, что их создание нарушило как минимум четыре федеральных закона, в том числе запрет на использование государственных средств для финансирования политической агитации. Парламентарии призвали проверить, откуда Белый дом взял деньги на рекламу, какую сумму потратил и насколько законным было создание роликов.

По данным аналитической компании AdImpact, которые приводит агентство, видео выходили в эфир почти 3,4 тысячи раз, а их общая стоимость составила около 2,9 миллиона долларов. Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация Трампа закупила рекламу на телеканалах MS NOW и CNN, и несмотря на лишение их корреспондентов допусков на мероприятия в Белый дом.

Читайте материалы на данную тему: "Politico: Макрон и Карни объединились против Трампа"

"Раскрыто, какие страны США не пригласили на встречу о будущем НАТО"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".